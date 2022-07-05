Неизвестные расправились с семьей из семи человек в Мексике

В числе погибших оказались три женщины и несовершеннолетний. Сотрудники правоохранительных органов североамериканской страны возбудили уголовное дело по факту гибели семерых человек. По данным местных жителей, погибшие действительно являлись одной семьей и владели в Бока-дель-Рио несколькими мясными лавками.