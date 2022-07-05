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Неизвестные расправились с семьей из семи человек в Мексике

Неизвестные расправились с семьей из семи человек в Мексике
Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Жуткое убийство произошло в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Неизвестные злоумышленники расправились с семьей из семи человек в небольшом городе Бока-дель-Рио, сообщает местная прокуратура.  

В числе погибших оказались три женщины и несовершеннолетний. Сотрудники правоохранительных органов североамериканской страны возбудили уголовное дело по факту гибели семерых человек. По данным местных жителей, погибшие действительно являлись одной семьей и владели в Бока-дель-Рио несколькими мясными лавками. 

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