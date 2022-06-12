Неизвестные попытались взорвать нефтепровод «Дружба» под Брянском

Сразу три мощных взрыва прогремели в поселке Гулевка Брянской области, который находится в 40 километрах от границы с Украиной. Целью злоумышленников стал нефтепровод «Дружба». Об этом рассказал новостной Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, взрывы были произведены при помощи безоболочных СВУ. В результате были повреждены трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода, кабель и противоподкопная труба. Сама «Дружба» не пострадала.
Также сообщается, что после взрыва не произошло разлива нефтепродуктов. Причиной этому стала консервация нефтепровода, которая была произведена 24 февраля.