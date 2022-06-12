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Неизвестные попытались взорвать нефтепровод «Дружба» под Брянском

Неизвестные попытались взорвать нефтепровод «Дружба» под Брянском
pxhere.com

Сразу три мощных взрыва прогремели в поселке Гулевка Брянской области, который находится в 40 километрах от границы с Украиной. Целью злоумышленников стал нефтепровод «Дружба». Об этом рассказал новостной Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, взрывы были произведены при помощи безоболочных СВУ. В результате были повреждены трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода, кабель и противоподкопная труба. Сама «Дружба» не пострадала.

Также сообщается, что после взрыва не произошло разлива нефтепродуктов. Причиной этому стала консервация нефтепровода, которая была произведена 24 февраля.

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