Неизвестные изрисовали краской более 100 машин в Воронеже

Жители Воронежа массово пожаловались на вандалов, испортивших их автомобили краской. Злоумышленники нарисовали на машинах букву Z. Всего от действий хулиганов пострадали более 100 автомобилей, передает глава пресс-службы областного управления МВД Наталья Куликова.
В настоящий момент в данной ситуации разбираются правоохранители. По факту произошедшего организована проверка, направленная на установление личностей злоумышленников и обстоятельств случившегося. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.