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Неизвестные изрисовали краской более 100 машин в Воронеже

Неизвестные изрисовали краской более 100 машин в Воронеже
pxhere.com

Жители Воронежа массово пожаловались на вандалов, испортивших их автомобили краской. Злоумышленники нарисовали на машинах букву Z. Всего от действий хулиганов пострадали более 100 автомобилей, передает глава пресс-службы областного управления МВД Наталья Куликова.

В настоящий момент в данной ситуации разбираются правоохранители. По факту произошедшего организована проверка, направленная на установление личностей злоумышленников и обстоятельств случившегося. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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