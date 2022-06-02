нехватка комплектующих на «АвтоВАЗе» привела к пятому подряд простою

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Из-за нехватки комплектующих завод «АвтоВАЗ» никак не может начать производство. Формально предприятие вышло из отпуска после майских праздников, однако с того момента несколько раз завод отправлялся в простой.

Как сообщает «Профсоюзная организация АвтоВАЗа», сегодня руководством подписан очередной приказ — «О простое с 6 по 10 июня 2022». В связи с отсутствием комплектующих, необходимых для производства автомобилей.





Издание «Автоновости дня» добавляет, что линию Kalina этот приказ не затрагивает. Это значит, что выпуск упрощённых комплектаций Lada Granta должен начаться в установленный ранее срок, то есть 6 июня. Собирать такие автомобили Lada Granta планируется в две смены по 8 часов каждая, а объём их производства будет напрямую зависеть от поставок комплектующих.

Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», упрощённые автомобили Lada Granta будут стоить от 640 до 840 тысяч рублей. При этом комплектаций будет больше двух, к выпуску готовится и версия Cross.