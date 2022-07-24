Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа. Она обратилась к властям Канады с просьбой вернуть России турбину для «Северного потока», что, как пишут в британском издании Spectator, сыграло на руку президенту России Владимиру Путину.
Немецкие власти таким образом пытаются сохранить политическую конструкцию страны, которая в любом случае приведет их в тупик, заявил политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе с «Народными Новостями».
Эксперт отметил, что подобным образом Германия признала свое поражение после введения антироссийских санкций. Однако, все гораздо глубже и серьезнее.
По словам Крутакова, данное заявления Берлина означает лишь одно — без дешевого российского газа Европа и ее нынешний уровень социального обеспечения просто невозможен.
«Оказывается, что все европейское благополучие, которое нам тыкали в нос и призывали взять в пример, держится на единственном факторе — на дешевом энергоресурсе, который поставляет Россия», — подчеркнул политолог.
Он уточнил, что введение антироссийских санкций европейскими странами лишь помогло доказать их зависимость от страны, тем самым выявив слабую сторону Запада.
«Это было очевидно, а сейчас стало банальностью. А то, что социальная структура не выдерживает возникших экономических дисбалансов — это ясно. А раз не выдерживает социальная структура, то начинает сыпаться и политическая конструкция. Именно этого немецкие власти пытаются избежать», — пояснил Крутаков.
Он также подчеркнул, что Берлин, несмотря ни на что, продолжит поддерживать Киев после пополнения своих хранилищ российским газом.
«При нынешней политической конструкции ФРГ, которая была выстроена американцами, страна является частью глобального проекта. Поэтому, до тех пор, пока в Германии не сменится власть, ничего не поменяется — Берлин и дальше будет идти за американцами, несмотря на то, что данный путь для них является гибельным, ведущим в тупик», — констатировал политолог.
Напомним, в середине июня «Газпром» снизил уровень прокачки газа по «Северному потоку» примерно на 60%, аргументировав данный шаг задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину.
В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в «Газпроме» заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.