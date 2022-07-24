Нехватка газа из РФ заставила Германию признать свое поражение в антироссийской игре Запада

«При нынешней политической конструкции ФРГ, которая была выстроена американцами, страна является частью глобального проекта. Поэтому, до тех пор, пока в Германии не сменится власть, ничего не поменяется — Берлин и дальше будет идти за американцами, несмотря на то, что данный путь для них является гибельным, ведущим в тупик», — констатировал политолог.