Нехватка денег вынудила украинских беженцев в Европе продавать свои автомобили

На фон этих трудностей украинцы стали массово продавать свои машины — профильные сетевые порталы полнятся объявлениями о продаже авто с украинкой регистрацией, причем даже люксовые марки уходят с огромным дисконтом. Люди хотят избавиться от четырехколесного помощника как можно скорее, понимая, что он принесет больше проблем, чем пользы. Кроме того, в некоторых странах, в частности, в Германии действует система поддержки беженцев, при которой пособие начисляется в зависимости от дороговизны имущества украинца. Продав дорогое авто, человек может рассчитывать на повышенное пособие.