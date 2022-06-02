Нехватка денег вынудила украинских беженцев в Европе продавать свои автомобили

Перебравшиеся в европейские страны украинские беженцы принялись массово избавляться от своих, зачастую люксовых, авто. Многие при этом сталкиваются с проблемами, в основном из-за особенности местных законодательств.
Как рассказали авторы MK.RU, украинские беженцы вскоре после миграции обнаружили, что содержать автомобиль почти в любой стране ЕС — дорогое удовольствие. Страховка, предусмотренная для машин беженцев истекает с июня, а годовой полис стоит значительных сумм. К проблемам добавляется тот факт, что далеко не все водители сменили зимние покрышки, а это весомая статья расходов, сказывается и стоимость бензина в Европе.
На фон этих трудностей украинцы стали массово продавать свои машины — профильные сетевые порталы полнятся объявлениями о продаже авто с украинкой регистрацией, причем даже люксовые марки уходят с огромным дисконтом. Люди хотят избавиться от четырехколесного помощника как можно скорее, понимая, что он принесет больше проблем, чем пользы. Кроме того, в некоторых странах, в частности, в Германии действует система поддержки беженцев, при которой пособие начисляется в зависимости от дороговизны имущества украинца. Продав дорогое авто, человек может рассчитывать на повышенное пособие.
Еще один фактор — процесс растормаживания автомобиля, который так или иначе придется пройти спустя полгода пользования авто с украинской регистрацией. В купе с постановкой на местную регистрацию весь процесс «улетит в копеечку» — еще одна причина срочной продажи авто.