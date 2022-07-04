Нефтяной просчет G7: Россия не будет выполнять чужие установки

Планы «Большой семерки» по уменьшению цены на нефть из России — это неосуществимые фантазии Запада, считает член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков.
По мнению сенатора, Россия не будет сидеть сложа руки и молча выполнять чужие установки. При этом представители стран G7 запутались в созданном ими же мироустройстве и пытаются дальше навязывать миру свои условия. Цеков отметил, что в данное время Запад в результате каких-то договоренностей установить цены на нефть, являясь ярыми сторонниками свободного рынка. Цеков указал на нефтяной просчет G7.
«Мне интересно, что они будут делать, если мы им не будем продавать нефть? И тогда они будут покупать ее еще дороже, чем сегодня, у других нефтедобытчиков», — подчеркнул политик в беседе с Life.
Ранее автор немецкой газеты Die Welt Стефан Ост написал, что Россия, Китай и прочие страны, входящие в БРИКС, усиливают свои позиции, бросая настоящий вызов западному политическому блоку G7.