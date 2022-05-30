Нефтяной парадокс: увлекшись борьбой с РФ, Запад не замечает простую закономерность

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что попытки Запада ограничить поставки российских энергоносителей привели к неожиданному парадоксу.
Юшков в беседе с журналистами RT высказался о санкционной политике Запада, инициаторы которой отказом от российских энергоресурсов надеются нанести РФ экономический ущерб. По словам эксперта, такие инициативы привели к закономерно противоположному результату.
«Он заключается в том, что чем больше западные страны давят на Россию, тем больше она зарабатывает. Из-за того, что РФ экспортирует меньше энергоресурсов на Запад, цены на них выросли еще сильнее. И если Западу нужны более приемлемые цены на энергоносители, ему надо будет снять антироссийские санкции», — рассказал Юшков.
Эксперт подчеркнул, что с учетом сложившейся обстановки цены на ресурсы будут только расти, усугубится дефицит энергоносителей. Россия сумеет провести диверсификацию поставок в Азию, а европейским странам останется долгий и дорогой поиск альтернативных источников.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.