Нефтяной парадокс: увлекшись борьбой с РФ, Запад не замечает простую закономерность

«Он заключается в том, что чем больше западные страны давят на Россию, тем больше она зарабатывает. Из-за того, что РФ экспортирует меньше энергоресурсов на Запад, цены на них выросли еще сильнее. И если Западу нужны более приемлемые цены на энергоносители, ему надо будет снять антироссийские санкции», — рассказал Юшков.