Нефтяная компания Equinor прекращает инвестиции в Россию

Совет директоров норвежской нефтегазовой компании Equinor (бывшая Statoil) принял решение о ее выходе из совместных предприятий в РФ и об остановке новых инвестиций в страну.

Такое решение озвучено в сообщении организации. Оно было принято по причине запуска Россией военной спецоперации на Украине. Equinor действовала в соответствии с санкциями Норвегии, ЕС и США.

«У нас есть сотрудники как из Украины, так и из России, и мы гордимся тем, как наши люди из разных слоев общества и национальностей сотрудничают — с взаимным уважением, как одна команда в Equinor», — отметил при этом президент и гендиректор компании Андерс Опедал.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объяснил ее защитой людей, которые долгое время подвергались «геноциду со стороны киевского режима».

Министры иностранных дел Европейского союза договорились о введении новых рестрикций против Москвы. Об этом накануне сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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