«Неэтично и подловато»: Басков обрушился с критикой на уехавших из России звезд

Известный певец Николай Басков призвал власти России обратить внимание на вопрос с возвращением страну артистов, выступивших против спецоперации на Украине, сообщает NEWS.ru.
Басков отметил, что вопрос о возвращении уехавших и нелицеприятно высказывающихся о стране артистов «должны решать наши органы власти». В качестве примера он привел историю с певицей Наргиз, которой закрыли въезд в Россию на 50 лет.
«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — заявил Басков.
Ранее представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный заявил, что Николай Басков является для него примером человека, который является настоящим патриотом своей страны.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.