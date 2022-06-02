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Недовольные новыми условиями содержания украинские беженцы массово покидают Болгарию

Недовольные новыми условиями содержания украинские беженцы массово покидают Болгарию
pixabay.com/PD

Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию. Вынужденные переселенцы недовольны новыми условиями содержания в стране.

Накануне в Румынию отправились 35 автобусов с беженцами с Украины, в то время как в Болгарию въехал только один, где находились около 50 человек. За минувшие сутки страну покинули 38 автобусов, при этом прибыли лишь четыре. Уточняется, что переселенцы недовольны новыми условиями проживания в стране, сообщает издание Dir.bg.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в свою очередь напомнил, что государство в течение трех месяцев оказывало «беспрецедентную поддержку» беженцам и предоставляло им места в лучших отелях. Однако власти не могут бесконечно обеспечивать проживание в таких роскошных условиях, резюмировал Петков.

Украинским переселенцам не понравились условия размещения и в Швейцарии, передает телеканал «360». Одна из беженок сравнила предоставленное жилье с бункером.

болгария Украина украинские беженцы
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