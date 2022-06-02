Недовольные новыми условиями содержания украинские беженцы массово покидают Болгарию

Накануне в Румынию отправились 35 автобусов с беженцами с Украины, в то время как в Болгарию въехал только один, где находились около 50 человек. За минувшие сутки страну покинули 38 автобусов, при этом прибыли лишь четыре. Уточняется, что переселенцы недовольны новыми условиями проживания в стране, сообщает издание Dir.bg.