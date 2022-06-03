Недорогой смартфон со стилусом. Представлен TCL Stylus 5G

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Китайская компания TCL представила новый смартфон TCL Stylus 5G. Это недорогая модель, главной изюминкой которой стало наличие стилуса в комплекте.





TCL Stylus 5G предлагается за 260 долларов. За эти деньги пользователь получает 6,81-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+ (1080 x 2460 пикселей), врезанную фронтальную камеру на 13 Мп, четверную основную камеру (50 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп), SoC MediaTek Dimensity 700 5G, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.





Поддерживаются 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 и NFC. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке включения. На смартфон предустановлена операционная система Android 12. Размеры составляют 169,6 x 76,5 x 8,98 мм, а весит устройство 213 граммов.