Недорогой смартфон OnePlus сменит Snapdragon на MediaTek при смене поколения. Nord N300 выйдет уже в ноябре

Компания OnePlus не отказывается от идеи выпускать доступные смартфоны. Новая модель Nord N300 должна выйти в ноябре.



Nord N200

Пока о нём известно, что смартфон получит 33-ваттную зарядку, что намного лучше, чем 18-ваттная в Nord N200. При этом вместо SoC Snapdragon 480 в текущей модели новинка получит некую платформу MediaTek, но неизвестно, какую именно. Учитывая поддержку 5G, это явно будет решение семейства Dimensity, так что в любом случае с производительностью всё будет неплохо.

Также сообщается, что новинка сохранит 90-герцевый экран, но будет ли это IPS или AMOLED, не сообщается.

Что касается остального, данных пока нет. Можно вспомнить, что Nord N200 оснащён 13-мегапиксельной основной камерой, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч, так что новинка должна быть как минимум не хуже.