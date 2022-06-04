Недорогой монстр автономности Poco C40 выходит 16 июня. Он получит аккумулятор емкостью 6000 мА·ч

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Бренд Poco наконец-то официально раскрыл дату анонса смартфона начального уровня Poco C40: премьера новинки состоится 16 июня. Второе тизерное изображение демонстрирует емкость аккумуляторной батареи – она составит 6000 мА·ч. Poco C40 станет настоящим монстром автономности.









Больше пока никаких подробностей нет, но ранее смартфону приписывали некую новую однокристальную систему JLQ JR510 с восьмиядерным CPU, а также новую оболочку – MIUI Go. По данным источника, смартфон получит 4-6 ГБ ОЗУ и 64-128 ГБ флеш-памяти. Также будет экран с диагональю 6,71 дюйма, а масса новинки составит 203 грамма.

Первые слухи говорили о том, что Poco C40 станет клоном Redmi 10C, но по мере приближения анонса и раскрытия все новых подробностей, становится понятно, что Poco C40 будет самостоятельной моделью.