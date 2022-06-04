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Недорогой монстр автономности Poco C40 выходит 16 июня. Он получит аккумулятор емкостью 6000 мА·ч

Недорогой монстр автономности Poco C40 выходит 16 июня. Он получит аккумулятор емкостью 6000 мА·ч

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Бренд Poco наконец-то официально раскрыл дату анонса смартфона начального уровня Poco C40: премьера новинки состоится 16 июня. Второе тизерное изображение демонстрирует емкость аккумуляторной батареи – она составит 6000 мА·ч. Poco C40 станет настоящим монстром автономности.


Недорогой монстр автономности Poco C40 выходит 16 июня. Он получит аккумулятор емкостью 6000 мА·ч

Больше пока никаких подробностей нет, но ранее смартфону приписывали некую новую однокристальную систему JLQ JR510 с восьмиядерным CPU, а также новую оболочку – MIUI Go. По данным источника, смартфон получит 4-6 ГБ ОЗУ и 64-128 ГБ флеш-памяти. Также будет экран с диагональю 6,71 дюйма, а масса новинки составит 203 грамма.

Первые слухи говорили о том, что Poco C40 станет клоном Redmi 10C, но по мере приближения анонса и раскрытия все новых подробностей, становится понятно, что Poco C40 будет самостоятельной моделью.

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Poco Pocophone
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