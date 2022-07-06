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Неделя высокой моды в Париже: Тина Кунаки и Алессандра Амбросио на показах Alexandre Vauthier и Giorgio Armani

Неделя высокой моды в Париже: Тина Кунаки и Алессандра Амбросио на показах Alexandre Vauthier и Giorgio Armani

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Новости моды





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Тина Кунаки

В Париже продолжается Неделя высокой моды, и вчера вечером гости мероприятия увидели новые коллекции Alexandre Vauthier и Giorgio Armani Prive. Среди зрителей снова были и звезды. Оценить новые тренды пришли Тина Кунаки, Сигурни Уивер, Адриана Скленарикова, Алессандра Амбросио и другие. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает о новых коллекциях.

Показ Giorgio Armani Prive

Джорджо Армани, который в предыдущих коллекциях ставил на классические расцветки, отдавая предпочтение солидным черному и синему цветам, в этот раз поддался трендам и щедро разбавил эту палитру легкомысленным розовым. В остальном почерк дизайнера вполне узнаваем: сложные драпировки и объемы, впечатляющие вышивки, строгие жакеты и безупречный крой. В финале вышедшему на поклон 87-летнему маэстро публика аплодировала стоя.

Показ Giorgio Armani PriveПоказ Giorgio Armani PriveПоказ Giorgio Armani Prive

Показ Giorgio Armani Prive

Показ Giorgio Armani Prive

Показ Giorgio Armani Prive

Джорджо АрманиДжорджо Армани

Показ Alexandre Vauthier

Александр Вотье этой осенью, наоборот, делает ставку на синий, сделав его главным цветовым акцентом коллекции. Он ярко выделялся на фоне аккомпанирующих ему бежевого и черного. В данном оттенке в коллекции можно найти и фирменные сверкающие платья, и объемные дубленки. Линейку вечерних платьев дизайнер разбавил облегающим комбинезоном со шлейфом телесного оттенка и брючными костюмами со смокингом.

Показ Alexandre Vauthier Показ Alexandre Vauthier Показ Alexandre Vauthier

Показ Alexandre Vauthier

Показ Alexandre Vauthier

Гости показов

Тина КунакиТина КунакиАлессандра АмбросиоАлессандра АмбросиоСигурни Уивер и Валери ЛемерсьеСигурни Уивер и Валери ЛемерсьеАдриана СкленариковаАдриана СкленариковаМод АпатоуМод АпатоуВалерия Бруни-ТедескиВалерия Бруни-ТедескиЗои Дойч и Роберта АрманиЗои Дойч и Роберта АрманиКьяра и Валентина ФерраньиКьяра и Валентина Ферраньи


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Gettyimages.ru


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