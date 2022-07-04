Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Эмма Уотсон, Ева Герцигова, Рита Ора на показе Schiaparelli

Хантер Шафер, Эмма Уотсон и Дерек Бласберг

В Париже началась Неделя высокой моды, и сегодня состоялся показ Schiaparelli, который посетили Рената Литвинова, Рита Ора, Карли Клосс, звезда “Эйфории” Хантер Шафер и другие знаменитости, а на подиум вышла модель Ева Герцигова.

Показ Schiaparelli состоялся в Музее декоративного искусства, где на днях откроется и выставка Shocking Chic, посвященная сюрреалистической моде Эльзы Скиапарелли.

Ева Герцигова

На этот раз креативный директор бренда Дэниел Розберри сделал ставку не на обилие золота, как в предыдущих коллекциях, а на цветы — еще один фирменный элемент творчества Скиапарелли. На подиуме они были представлены широко: от миниатюрных декоративных деталей до огромных букетов и цветочных композиций, которыми были расшиты платья. Дополняли образ необычные украшения, например, в форме анатомического сердца (мотив в моде довольно популярный — сумочки-сердца недавно были и у Gucci), и широкополые шляпы, некоторые были украшены чучелами птиц.

Рената Литвинова поделилась видео с показа в своем телеграм-канале, прокомментировав наиболее понравившиеся образы.

Простота отменена. Какой нужно быть совершенной, чтобы выдержать look от Schiaparelli?

— написала актриса.

Гости показа

Рената Литвинова

Рита Ора Эмма Уотсон и Дерек Бласберг Карли Клосс Ли Пейс Лили Олдридж Кьяра Ферраньи Росси Де Пальма Хантер Шафер