Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Эмма Уотсон, Ева Герцигова, Рита Ора на показе Schiaparelli

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Хантер Шафер, Эмма Уотсон и Дерек Бласберг
В Париже началась Неделя высокой моды, и сегодня состоялся показ Schiaparelli, который посетили Рената Литвинова, Рита Ора, Карли Клосс, звезда “Эйфории” Хантер Шафер и другие знаменитости, а на подиум вышла модель Ева Герцигова.
Показ Schiaparelli состоялся в Музее декоративного искусства, где на днях откроется и выставка Shocking Chic, посвященная сюрреалистической моде Эльзы Скиапарелли.
Ева Герцигова
На этот раз креативный директор бренда Дэниел Розберри сделал ставку не на обилие золота, как в предыдущих коллекциях, а на цветы — еще один фирменный элемент творчества Скиапарелли. На подиуме они были представлены широко: от миниатюрных декоративных деталей до огромных букетов и цветочных композиций, которыми были расшиты платья. Дополняли образ необычные украшения, например, в форме анатомического сердца (мотив в моде довольно популярный — сумочки-сердца недавно были и у Gucci), и широкополые шляпы, некоторые были украшены чучелами птиц.
Рената Литвинова поделилась видео с показа в своем телеграм-канале, прокомментировав наиболее понравившиеся образы.
Простота отменена. Какой нужно быть совершенной, чтобы выдержать look от Schiaparelli?
— написала актриса.
Гости показа
Рената Литвинова
Рита ОраЭмма Уотсон и Дерек БласбергКарли КлоссЛи ПейсЛили ОлдриджКьяра ФерраньиРосси Де Пальма Хантер Шафер
Фото
Gettyimages.ru
Фото
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