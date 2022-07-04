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Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Эмма Уотсон, Ева Герцигова, Рита Ора на показе Schiaparelli

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Эмма Уотсон, Ева Герцигова, Рита Ора на показе Schiaparelli

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Хантер Шафер, Эмма Уотсон и Дерек Бласберг

В Париже началась Неделя высокой моды, и сегодня состоялся показ Schiaparelli, который посетили Рената Литвинова, Рита Ора, Карли Клосс, звезда “Эйфории” Хантер Шафер и другие знаменитости, а на подиум вышла модель Ева Герцигова.

Показ Schiaparelli состоялся в Музее декоративного искусства, где на днях откроется и выставка Shocking Chic, посвященная сюрреалистической моде Эльзы Скиапарелли.

Ева ГерциговаЕва ГерциговаЕва Герцигова

На этот раз креативный директор бренда Дэниел Розберри сделал ставку не на обилие золота, как в предыдущих коллекциях, а на цветы — еще один фирменный элемент творчества Скиапарелли. На подиуме они были представлены широко: от миниатюрных декоративных деталей до огромных букетов и цветочных композиций, которыми были расшиты платья. Дополняли образ необычные украшения, например, в форме анатомического сердца (мотив в моде довольно популярный — сумочки-сердца недавно были и у Gucci), и широкополые шляпы, некоторые были украшены чучелами птиц.

Рената Литвинова поделилась видео с показа в своем телеграм-канале, прокомментировав наиболее понравившиеся образы.

Простота отменена. Какой нужно быть совершенной, чтобы выдержать look от Schiaparelli?

написала актриса.

Гости показа

Рената ЛитвиноваРената Литвинова

Рената Литвинова

Рита ОраРита ОраЭмма Уотсон и Дерек БласбергЭмма Уотсон и Дерек БласбергКарли КлоссКарли КлоссЛи ПейсЛи ПейсЛили ОлдриджЛили ОлдриджКьяра ФерраньиКьяра ФерраньиРосси Де Пальма Росси Де Пальма Хантер ШаферХантер Шафер


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Gettyimages.ru


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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