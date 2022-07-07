Неделя высокой моды в Париже: Ким Кардашьян с дочерью Норт, Тина Кунаки и российские модели на показе Jean Paul Gaultier

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Ким Кардашьян с дочерью Норт

Вчера в рамках Недели высокой моды в Париже была представлена коллекция Jean Paul Gaultier, над которой работал креативный директор Balmain Оливье Рустен. Гостями презентации стали Ким Кардашьян с дочерью Норт и мамой Крис Дженнер, Тина Кунаки с братом Закари, Алессандра Амбросио и другие знаменитости. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.

Несколько сезонов назад Жан-Поль Готье решил оставить мир высокой моды и превратить свой именной бренд в площадку для коллабораций. С тех пор коллекции выпускают приглашенные дизайнеры, которые показывают свою интерпретацию видения Готье. На тот раз такой чести удостоился Оливье Рустен, креативный директор бренда Balmain и большой поклонник творчества дизайнера.

Рустен переосмыслил некоторые культовые наряды, созданные Готье. Например, платье с открытой грудью из коллекции 1992 года — известность этому наряду принесла Мадонна, которая вышла в нем на подиум во время благотворительного показа. На этот раз платье было не таким откровенным — вырезы на груди Рустен закрыл вставками телесного цвета. Во время дефиле платье можно было увидеть дважды: на подиуме его продемонстрировала модель Лара Стоун, а в зале в нем была Ким Кардашьян, которая ранее уже зарекомендовала себя как ценительница винтажных нарядов Jean Paul Gaultier.



Лара Стоун

Не забыл Рустен отметить в коллекции нежную привязанность Готье к морской тематике, переосмыслить упаковки парфюма его бренда в виде одежды и, конечно, добавить немного и от себя — стилистика Balmain была узнаваема в приталенных геометричных жакетах с золотыми декоративными планками и некоторых принтах.

В показе также приняли участие российские модели: Таня Чурбанова и модель с алопецией Яна Добролюбова, участница шоу “Ты топ-модель”.

Таня Чурбанова Яна Добролюбова (справа)

Запомнился всем и выход топ-модели Кристен Макменами. Она остановилась, чтобы расцеловать сидящего в первом ряду Готье, и после этого, похоже, потеряла равновесие и упала на подиуме. Сама Кристен эту неловкость восприняла с улыбкой (с кем не бывает — на подиуме когда-то падала даже Наоми Кэмпбелл), а сидящие рядом зрители тут же кинулись к ней на помощь, и показ был продолжен.

Кристен Макменами Жан-Поль Готье и Оливье Рустен

Гости показа

Крис Дженнер, Норт Уэст и Ким Кардашьян Анна Винтур и Ким Кардашьян с дочерью Норт Тина Кунаки с братом Закари Росси Де Пальма Синди Бруна Алессандра Амбросио Коко Роша Жан-Поль Готье Джордан Данн Неймар и Рафинья Кьяра Ферраньи Амина Муадди и Фари Лопес