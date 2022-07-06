Неделя высокой моды в Париже: Кейт Бекинсейл и Оливия Палермо на показе бренда Elie Saab, который впервые представил мужской кутюр

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Кейт Бекинсейл

Неделя высокой моды в Париже продолжается, и после нашумевшего показа Balenciaga зрителей ждала презентация новой коллекции Elie Saab, которую посетили Кейт Бекинсейл, Оливия Палермо, Сабрина Эльба и другие. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.

Обычно Эли Сааб стабилен в своем творчестве и публика всегда знает, чего ждать на подиуме — невероятно красивых вечерних платьев со сложным кроем, шлейфами и россыпью страз. Но на этот раз ливанский дизайнер подготовил сюрприз — кроме женской, впервые выпустил и мужскую кутюрную коллекцию.

Я чувствую, что мужчины тоже хотят показать себя. Еще до пандемии COVID-19 у мужчин, как и у женщин, было желание освободиться от рамок и самовыразиться,

— сказал дизайнер в интервью WWD.

Показ Elie Saab

Сааб также отметил, что сегодняшний этап развития моды характеризуется тем, что “мужчины отказываются от правил в одежде”, а “мужская изысканность становится все более и более заметной на рынке”.

Так что ограничиваться банальными, пусть и дизайнерскими смокингами Сааб не стал. На подиуме зрители увидели наряды, украшенные не менее ярко, чем женские: блестящие костюмы из парчи, расшитые и декорированные перьями мантии и полупрозрачные топы, которые следует носить вместо рубашки.

Что касается женской линии, то здесь Сааб вдохновлялся королевским стилем и гламуром 1980-х. Звездам будет что выбрать для красных ковровых дорожек, ведь Сааб предлагает все беспроигрышные варианты вечерней моды. Здесь и бежевые платья до пола, усыпанные блестками, и подчеркнутые линии плеч, и разнообразные чувственные вырезы, и объемные драпировки, и классические черные вечерние платья.

Гости показа

Кейт Бекинсейл Сабрина Эльба Оливия Палермо Ньевес Альварес Лоу Роуч