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Неделя высокой моды в Париже: Кейт Бекинсейл и Оливия Палермо на показе бренда Elie Saab, который впервые представил мужской кутюр

Неделя высокой моды в Париже: Кейт Бекинсейл и Оливия Палермо на показе бренда Elie Saab, который впервые представил мужской кутюр

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Кейт Бекинсейл

Неделя высокой моды в Париже продолжается, и после нашумевшего показа Balenciaga зрителей ждала презентация новой коллекции Elie Saab, которую посетили Кейт Бекинсейл, Оливия Палермо, Сабрина Эльба и другие. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.

Обычно Эли Сааб стабилен в своем творчестве и публика всегда знает, чего ждать на подиуме — невероятно красивых вечерних платьев со сложным кроем, шлейфами и россыпью страз. Но на этот раз ливанский дизайнер подготовил сюрприз — кроме женской, впервые выпустил и мужскую кутюрную коллекцию.

Я чувствую, что мужчины тоже хотят показать себя. Еще до пандемии COVID-19 у мужчин, как и у женщин, было желание освободиться от рамок и самовыразиться,

— сказал дизайнер в интервью WWD.

Показ Elie SaabПоказ Elie SaabПоказ Elie Saab

Показ Elie Saab

Сааб также отметил, что сегодняшний этап развития моды характеризуется тем, что “мужчины отказываются от правил в одежде”, а “мужская изысканность становится все более и более заметной на рынке”.

Так что ограничиваться банальными, пусть и дизайнерскими смокингами Сааб не стал. На подиуме зрители увидели наряды, украшенные не менее ярко, чем женские: блестящие костюмы из парчи, расшитые и декорированные перьями мантии и полупрозрачные топы, которые следует носить вместо рубашки.

Показ Elie Saab

Показ Elie Saab

Показ Elie Saab

Показ Elie Saab

Показ Elie Saab

Показ Elie Saab

Показ Elie Saab

Показ Elie Saab

Что касается женской линии, то здесь Сааб вдохновлялся королевским стилем и гламуром 1980-х. Звездам будет что выбрать для красных ковровых дорожек, ведь Сааб предлагает все беспроигрышные варианты вечерней моды. Здесь и бежевые платья до пола, усыпанные блестками, и подчеркнутые линии плеч, и разнообразные чувственные вырезы, и объемные драпировки, и классические черные вечерние платья.

Гости показа

Кейт БекинсейлКейт БекинсейлСабрина ЭльбаСабрина ЭльбаОливия ПалермоОливия ПалермоНьевес АльваресНьевес АльваресЛоу РоучЛоу Роуч

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