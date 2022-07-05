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Неделя высокой моды в Париже: Эль Макферсон с сыном, Наоми Уоттс, Мэй Маск, Сигурни Уивер на показе Dior

Неделя высокой моды в Париже: Эль Макферсон с сыном, Наоми Уоттс, Мэй Маск, Сигурни Уивер на показе Dior

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Наоми Уоттс

Неделя высокой моды в Париже продолжается, и вчера новую осенне-зимнюю коллекцию представил Dior. Гостями шоу Марии Грации Кьюри стали Наоми Уоттс, Сигурни Уивер, Эль Макферсон со старшим сыном Арпадом Флинном (недавно она выходила в свет и с младшим сыном — Аурелиусом Саем), Мэй Маск, Зои Салдана, Роми Стрейд и другие знаменитости. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.

Вдохновением для новой коллекции послужили фольклор и стилистика народного костюма. В сравнении с другими коллекциями новые творения Мария Грации Кьюри могут показаться более скромными: здесь использована сдержанная палитра, где доминируют бежевый и черный, а среди материалов на первый план выходят хлопок и шерстяной креп, а не летящий невесомый шелк и шифон.

Но тем ярче сияет главная звезда коллекции — вышивка. От кружевного пэчворка до трехмерной вышивки бисером — в коллекции эта декоративная отделка представлена в самом разном виде.

Показ DiorПоказ DiorПоказ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Показ Dior

Над сценографией Кьюри в этот раз работала с украинской художницей Олесей Трофименко. В качестве главного символа избрали древо жизни — образ, который встречается во многих культурах и религиях.

Это говорит о круговороте жизни. И мы должны помнить об этом все время. В каком-то смысле нам нужно сейчас это переосмыслить, чтобы двигаться в будущее,

— сказала Кьюри.

Показ Dior

Дизайнер увидела работы Трофименко в Музее современного искусства в Риме, после чего пригласила художницу к сотрудничеству.

Гости показа

Наоми УоттсНаоми УоттсЭль Макферсон с сыном Арпадом Флинном Эль Макферсон с сыном Арпадом Флинном Эль Макферсон

Сигурни УиверСигурни УиверЛили ОлдриджЛили ОлдриджРоми СтрейдРоми СтрейдЗои СалданаЗои СалданаКьяра ФерраньиКьяра ФерраньиБеатрис Борромео КазирагиБеатрис Борромео КазирагиМэй МаскМэй МаскМариса БеренсонМариса БеренсонТомасин МаккензиТомасин Маккензи


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Архивы пресс-служб


Фото
Gettyimages.ru


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