Неделя высокой моды в Париже: Эль Макферсон с сыном, Наоми Уоттс, Мэй Маск, Сигурни Уивер на показе Dior

Наоми Уоттс

Неделя высокой моды в Париже продолжается, и вчера новую осенне-зимнюю коллекцию представил Dior. Гостями шоу Марии Грации Кьюри стали Наоми Уоттс, Сигурни Уивер, Эль Макферсон со старшим сыном Арпадом Флинном (недавно она выходила в свет и с младшим сыном — Аурелиусом Саем), Мэй Маск, Зои Салдана, Роми Стрейд и другие знаменитости. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, как прошел показ.

Вдохновением для новой коллекции послужили фольклор и стилистика народного костюма. В сравнении с другими коллекциями новые творения Мария Грации Кьюри могут показаться более скромными: здесь использована сдержанная палитра, где доминируют бежевый и черный, а среди материалов на первый план выходят хлопок и шерстяной креп, а не летящий невесомый шелк и шифон.

Но тем ярче сияет главная звезда коллекции — вышивка. От кружевного пэчворка до трехмерной вышивки бисером — в коллекции эта декоративная отделка представлена в самом разном виде.

Показ Dior

Над сценографией Кьюри в этот раз работала с украинской художницей Олесей Трофименко. В качестве главного символа избрали древо жизни — образ, который встречается во многих культурах и религиях.

Это говорит о круговороте жизни. И мы должны помнить об этом все время. В каком-то смысле нам нужно сейчас это переосмыслить, чтобы двигаться в будущее,

— сказала Кьюри.

Дизайнер увидела работы Трофименко в Музее современного искусства в Риме, после чего пригласила художницу к сотрудничеству.

Гости показа

Наоми Уоттс Эль Макферсон с сыном Арпадом Флинном

Сигурни Уивер Лили Олдридж Роми Стрейд Зои Салдана Кьяра Ферраньи Беатрис Борромео Казираги Мэй Маск Мариса Беренсон Томасин Маккензи