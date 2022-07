Нечестные на руку продавцы видеокарт продолжают обманывать покупателей. Один получил коробку песка за 2600 долларов, другой – GeForce RTX 3070 вместо RTX 3090

Во время тотального дефицита видеокарт (например, в прошлом году) случаи обмана покупателей были не редкостью: что только не доставляли в посылках, где должны были оказаться 3D-ускорители. Казалось, что с прекращением дефицита и стабилизацией рынка обман прекратится, но нет: сразу два свежих случая показывают, что к дорогостоящей покупке нужно подходить максимально ответственно.

Первым случаем в TikTok поделился бразилец Маурисио Такеда (Mauricio Takeda), заказавший GeForce RTX 3090 Ti. Когда посылку доставили, Маурисио понял, что с ней что-то не то, и попросил жену записать видео распаковки. И правильно сделал – внутри оказался пластиковый контейнер и банки, заполненные песком. Чаще всего продавцы обманывают доверчивых покупателей, высылая не заказанную модель, а что-то попроще, но в данном случае покупатель не получил вообще ничего. А ведь Маурисио заплатил за Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock 2637 долларов, и это при том, что в США 3D-карта стоит сейчас 1500 долларов, но со скидкой можно найти и за 1000 долларов. Правда, в Бразилии высокие налоги, так что может быть с учетом этого покупка действительно была бы выгодной.

Простое общение с техподдержкой Amazon обманутому покупателю никак не помогло: Маурисио обратился в суд по защите прав потребителей и подал соответствующий иск. Только после того, как эта история попала в заголовки национальных газет, Amazon начала решать проблему.

Второй историей поделился Патрик Кеннеди (Patrick Kennedy). Он заказал на Amazon EVGA GeForce RTX 3090, а в итоге в помятой коробке (но действительно от GeForce RTX 3090) оказалась GeForce RTX 3070. Тут не все так печально, как в сравнении с предыдущим случаем, но обман есть обман, а покупатель не получил то, за что заплатил деньги.

Scammed by Amazon. Bought a new @TEAMEVGA @NVIDIA RTX 3090 (Amazon seller.) It arrived. Box seals broken. Inside was a RTX 3070. 🙁 pic.twitter.com/ECMyn0eEfP



— Patrick J Kennedy (@Patrick1Kennedy) July 21, 2022