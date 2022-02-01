Небольшой снег и легкий мороз ожидаются в Петербурге 1 февраля

Синоптики Северо-Западного УГМС предупредили петербуржцев о небольшом снегопаде в первый день февраля. Водителям следует быть внимательными на дорогах.

До конца зимы остался месяц. Однако сдавать позиции она не собирается. Синоптики спрогнозировали небольшой снег 1 февраля. Столбики уличных термометров покажут от двух до четырех градусов мороза. На дорогах возможна гололедица. В ночь на среду, 3 февраля, ожидается похолодание до девяти градусов мороза, предупредили синоптики.

По данным нескольких сервисов погоды, ближе к выходным снег усилится. Петербург находится во власти циклона «Надя», бушующего сразу в нескольких европейских странах, в том числе в России. Например, в Гамбурге он спровоцировал наводнения.

Что касается Петербурга, количество выпавших осадков пока не превышает норму. О снегопадах синоптики предупреждали заранее. Тем не менее Северная столица по-прежнему утопает в снежных массах и грязи, оставшихся еще с декабря. Глава Петербурга Александр Беглов заявлял, что у города достаточно снегоуборочной техники. Однако «эвересты», которые горожанам приходится покорять каждый день, добираясь до работы, школ и вузов, свидетельствуют об обратном. Некоторые петербуржцы просто не могут попасть на свое рабочее место, так как вход в здание заблокирован из-за снега. С подобным недавно столкнулись сотрудники Колпинского районного суда.

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