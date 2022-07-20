Небольшая потеря: Драпеко метко высказалась об отречении Ивара Калныньша от российского кино

Известный российский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш заявил, что не планирует в дальнейшем сниматься в фильмах российского производства, причиной такого решения послужила проводимая на территории Украины военная операция. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала «Народным Новостям», что своим поступком артист лишился последней возможности сниматься в картинах.
«Выбросить все! Я бывал в Белых Столбах, смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет», — высказался артист.
Отметим, что отношение Калныньша к России изменилось после начала спецоперации по денацификации Украины. В настоящее время актер играет в двух рижских театрах: Малом и Новом, а о работе в России не может быть и речи.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала «Народным Новостям», что Ивар Калныньш уже давно не снимается в кино. По словам политика, у артиста нет возможности сниматься в Латвии, поскольку в стране разрушена отрасль киноиндустрии.
«Калныньш очень давно уже не снимается в кино. Россия — это единственное место, где он мог бы сниматься, потому что в его стране нет кинематографии. Она полностью уничтожена. Жаль, что он принял такое решение. Это небольшая потеря для российского кинематографа. У нас очень много прекрасных актеров, которые могут играть такие же роли», — подчеркнула Драпеко.
Журналист и писатель Михаил Шахназаров ранее отметил, что решение Калныньша разорвать отношения с Россией стали ударом. Публицист заявил, что потерял в лице актера хорошего друга.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.