Небольшая потеря: Драпеко метко высказалась об отречении Ивара Калныньша от российского кино

«Калныньш очень давно уже не снимается в кино. Россия — это единственное место, где он мог бы сниматься, потому что в его стране нет кинематографии. Она полностью уничтожена. Жаль, что он принял такое решение. Это небольшая потеря для российского кинематографа. У нас очень много прекрасных актеров, которые могут играть такие же роли», — подчеркнула Драпеко.