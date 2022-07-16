Небинарность детей Ефремова и Глюкозы возмутила Андрея Норкина

Ведущего Андрея Норкина шокировали дети российских звезд, которые «исповедуют» западные ценности. Речь, в частности, идет о дочерях актера Михаила Ефремова и певицы Глюкозы.
Наследницы знаменитостей Анна Мария Ефремова и Лидия Чистякова объявили себя небинарными персонами. Одна просит называть себя Сергеем, другая — Рэем. Возмутило Норкина и поведение сына актрисы Елены Яковлевой Дениса, который почти все свое тело покрыл татуировками.
«Я бы давным-давно сделал что-то нехорошее с современными детьми, потому что это маленькие негодяи. Во всех приведенных нами примерах родители приняли случившееся как данность», — заявил ведущий в эфире НТВ.
Он считает, что властям необходимо обратить внимание на воспитание молодежи, пишет «Царьград». По словам журналиста, следует внимательнее изучать ценности, которые транслируются в западных фильмах и мультфильмах.