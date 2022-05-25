Небензя заявил о причастности США к военным преступлениям Киева против жителей Донбасса

«Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — сказал Небензя.