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Небензя заявил о причастности США к военным преступлениям Киева против жителей Донбасса

Небензя заявил о причастности США к военным преступлениям Киева против жителей Донбасса
Globallookpress.com/MFA Russia

Соединенные Штаты и их союзники имеют непосредственное отношение к военным преступлениям Киева в отношении мирного населения Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В частности, дипломат напомнил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины обстреливают города ЛНР и ДНР из артиллерийских орудий западного производства.

«Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — сказал Небензя.

Он также отметил, что украинские военнослужащие продолжают использовать гражданскую инфраструктуру, в частности, школы и больницы, для оборудования позиций.

Вооружение ВСУ Донбасс НАТО небензя ООН Россия США Украина
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