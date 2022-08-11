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Небензя заявил о нежелании Запада признавать вину Киева в конфликте

Небензя заявил о нежелании Запада признавать вину Киева в конфликте
Globallookpress.com/MFA Russia

Запад начал войну лжи против России, отметая любую вину украинских властей. Внимание на это обратил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

«Сегодня вновь никто их наших западных коллег не решился назвать вещи своими именами. А именно – что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там… Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори», — заявил он.

По словам Небензи, российская сторона уже привыкла к подобному поведению Запада. Он отметил, что Москва с начала года наблюдает развязанную против нее дезинформационную войну.

Запад небензя Украина
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