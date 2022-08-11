Небензя заявил о нежелании Запада признавать вину Киева в конфликте

«Сегодня вновь никто их наших западных коллег не решился назвать вещи своими именами. А именно – что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там… Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори», — заявил он.