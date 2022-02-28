Небензя заявил, что Зеленский отдал власть на Украине в руки радикалам

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реальная власть на Украине сосредоточена не в руках у президента Владимира Зеленского, а у радикалов.

Небензя раскритиковал политику Зеленского. Постпред России при ООН уверен, что президент Украины слаб и у него нет политической силы для сопротивления радикалам, которые по факту управляют страной.

Главы ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин после признания независимости республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить народ от геноцида киевской власти. После этого российский лидер решил начать спецоперацию в Донбассе.

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