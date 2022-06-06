Небензя ушел из зала СБ ООН после безосновательных обвинений в отношении России

Globallookpress.com/MFA RussiaПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя ушел из зала Совета безопасности после безосновательных обвинений со стороны главы Евросовета Шаря Мишеля в отношении Москвы. Политик обвинил Кремль в мировом продовольственном кризисе. Кроме того, он возложил ответственность на Россию за якобы блокирование украинских портов и хищение зерна. Небензя не стал дослушивать его заявление и покинул зал. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский при этом обратил внимание на «зашкаливающую степень бездоказательных обвинений, которые озвучили западные партнеры». Он добавил, что Мишель говорил настолько отвязно и грубо, что Небензя просто вышел из зала. По словам Полянского, поразительно, насколько «деградировал» Европейский союз и его лидеры.

Globallookpress.com/MFA Russia

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ушел из зала Совета безопасности после безосновательных обвинений со стороны главы Евросовета Шаря Мишеля в отношении Москвы.

Политик обвинил Кремль в мировом продовольственном кризисе. Кроме того, он возложил ответственность на Россию за якобы блокирование украинских портов и хищение зерна. Небензя не стал дослушивать его заявление и покинул зал.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский при этом обратил внимание на «зашкаливающую степень бездоказательных обвинений, которые озвучили западные партнеры». Он добавил, что Мишель говорил настолько отвязно и грубо, что Небензя просто вышел из зала. По словам Полянского, поразительно, насколько «деградировал» Европейский союз и его лидеры.