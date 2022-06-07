Небензя связал с поставками на Украину американских РСЗО активизацию обстрелов ВСУ в Донбассе

Интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины может быть связана с передачей Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, командование ВСУ восприняло сообщения о поставках РСЗО как карт-бланш для новых ударов в ЛНР и ДНР. При этом дипломат подчеркнул, что Россия оставляет за собой право ликвидации украинских центров принятия решений о применении систем высокой дальности.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российские военные готовы оттеснить ВСУ таким образом, чтобы нейтрализовать угрозу дальнобойного вооружения украинской армии для россиян.