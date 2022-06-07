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Небензя связал с поставками на Украину американских РСЗО активизацию обстрелов ВСУ в Донбассе

Небензя связал с поставками на Украину американских РСЗО активизацию обстрелов ВСУ в Донбассе
Globallookpress.com/MFA Russia

Интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины может быть связана с передачей Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, командование ВСУ восприняло сообщения о поставках РСЗО как карт-бланш для новых ударов в ЛНР и ДНР. При этом дипломат подчеркнул, что Россия оставляет за собой право ликвидации украинских центров принятия решений о применении систем высокой дальности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российские военные готовы оттеснить ВСУ таким образом, чтобы нейтрализовать угрозу дальнобойного вооружения украинской армии для россиян.

Донбасс небензя Россия США Украина
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