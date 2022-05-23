Руководство Соединенных Штатов назначало награду за «доказательства» причастности России к хакерским атакам. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По информации дипломата, за такие данные Вашингтон предлагал 10 миллионов долларов. При этом американские партнеры отказались решать эти вопросы в двустороннем порядке по линии компетентных ведомств.
«В открытом доступе публикуют инструменты и подробные инструкции по организации компьютерных атак, в соцсетях проводится массовая агитация по организации хакерских атак против российской инфраструктуры», — добавил он.
Соединенные Штаты и их союзники намеренно вовлекают в антироссийскую деятельность хакерские объединения. К этому привлекают и отдельных пользователей Сети.
Недавно Небензя отметил, что смерть гражданского населения Бучи наступила не от огнестрельных ранений, а от артиллерийских снарядов, которые находятся на вооружении украинских войск. Такая же информация появилась в ряде западных СМИ, передает телеканал «360».