Небензя: «шпионаж» является причиной США для высылки дипломатов

Соединенные Штаты обвинили 12 российских дипломатов, которых выслали ранее, в «шпионаже». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, подобные обвинения из Белого дома звучат регулярно. При этом, по мнению российского дипломата, это не является реальной причиной, а лишь предлогом, чтобы совершить очередной акт давления на Россию.

«Они всегда так поступают. Это предлог, который они всегда используют. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это бывает единственным объяснением», — заявил Небензя.

Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки недавно назвала причину высылки дипломатов РФ из Нью-Йорка. По ее словам, они собирали разведывательные данные, однако никаких доказательств этому обвинению предоставлено не было.

загрузка...