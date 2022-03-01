Небензя: «шпионаж» является причиной США для высылки дипломатов

Небензя: «шпионаж» является причиной США для высылки дипломатов Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Соединенные Штаты обвинили 12 российских дипломатов, которых выслали ранее, в «шпионаже». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, подобные обвинения из Белого дома звучат регулярно. При этом, по мнению российского дипломата, это не является реальной причиной, а лишь предлогом, чтобы совершить очередной акт давления на Россию.

«Они всегда так поступают. Это предлог, который они всегда используют. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это бывает единственным объяснением», — заявил Небензя.

Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки недавно назвала причину высылки дипломатов РФ из Нью-Йорка. По ее словам, они собирали разведывательные данные, однако никаких доказательств этому обвинению предоставлено не было.

 
загрузка...
 
белый дом высылка дипломатов небензя шпионаж
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru