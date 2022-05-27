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Небензя: Россия выступает против любой военной угрозы Корее и Северо-Восточной Азии

Небензя: Россия выступает против любой военной угрозы Корее и Северо-Восточной Азии
Globallookpress.com/MFA Russia

Россия выступает против любой военной активности, которая угрожает Корейскому полуострову и странам Северо-восточной Азии. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания организации.

Ранее Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию. Документ предполагал усиление санкций в отношении Северной Кореи.

Небензя также подчеркнул, что проблемы безопасности, которые касаются и Россию, нельзя решать через примитивное применение «санкционной дубинки». Она при этом ведет к серьезным последствиям.

ООН при этом в данный момент не планирует отправлять миротворцев на Украину. Об этом ранее заявил заместитель генерального секретаря организации Жан-Пьер Лакруа во время пресс-конференции, передает URA.RU.

корея небензя ООН санкции
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