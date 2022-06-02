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Небензя: Россия пропустит корабли с украинским зерном в случае разминирования портов

Небензя: Россия пропустит корабли с украинским зерном в случае разминирования портов
Globallookpress.com/MFA Russia

Российская сторона готова пропускать суда с украинским зерном. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат в беседе с журналистами отметил, что украинская сторона сначала должна разминировать свои порты. Небензя уточнил, что Россия в таком случае готова обеспечить безопасный проход.

«Но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — отметил он.

Комментируя сообщения о готовящейся встрече России, Украины, Турции и ООН по теме вывоза зерна, Небезня добавил, что не знает, насколько правдивы такие слухи. Также дипломат указал, что Киев не только установил мины, но и затопил суда.

Ранее Небензя назвал США и их союзников соучастниками убийства жителей Донбасса. Об этом информирует argumenti.ru.

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