Небензя: Россия обеспокоена «зачисткой» лидеров общественного мнения на Украине

Globallookpress.com/MFA Russia Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Globallookpress.com/MFA Russia

Планомерная «зачистка» лидеров общественного мнения властями
Украины вызывает обеспокоенность в России. Об этом заявил постоянный
представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат заявил, что Правительство Украины избавляется от
инакомыслящих. По словам Небензи, Киев физически устраняет тех, кто публично
выражает другое мнение.

Ранее депутат Курской областной думы Александр Кичигин
заявил, что РФ должна вернуть украинцам веру в справедливость. Открытый в
Мариуполе центр помощи парламентарий назвал рукой помощи от России, пишет РИАМО.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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