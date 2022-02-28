Небензя: против России ведется информационная война

Небензя: против России ведется информационная война Новости
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Против Российской Федерации ведется информационная война в социальных сетях. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Политик принял участие в заседании Совета безопасности Организации объединенных наций. По его мнению, против Москвы ведется настоящая цифровая война из-за начала спецоперации на Украине.

«Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания», — подчеркнул российский дипломат.

Он добавил, что сейчас в Сети даже можно найти обучающий материал. В нем указывается, как снять фейк, направленный против Вооруженных сил РФ, находящихся на Украине.

 
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