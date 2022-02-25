Небензя: проект Совбеза ООН по Украине носит антироссийский характер

Небензя: проект Совбеза ООН по Украине носит антироссийский характер Новости
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Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по Украине, поскольку он является антироссийским и антиукраинским. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Небензя напомнил, что только за сегодняшний день на территории республик Донбасса погибли четыре мирных жителя. Ответственность за это лежит на Вооруженных силах Украины (ВСУ). По словам постпреда, Запад использует украинскую сторону в своей геополитической игре, игнорируя интересы народа.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации. Она направлена на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также на демилитаризацию Украины.

 
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