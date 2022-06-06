Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине во время выступления главы Евросовета Мишеля

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя ушел из зала, где проходило заседание Совета Безопасности ООН по Украине во время речи председателя Евросовета Шарля Мишеля. Об этом рассказал заместитель председателя РФ Дмитрий Полянский.
Полянский уточнил, что Мишель допустил безосновательные обвинения в адрес Москвы по поводу продовольственного кризиса, который образовался в мире.
«Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Москва не доверяет Украине, которая обещает не наносить ракетные удары по территории России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.