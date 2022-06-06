Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине во время выступления главы Евросовета Мишеля

«Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — написал дипломат в своем Telegram-канале.