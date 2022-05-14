Небензя обвинил США в блокировании попыток укрепить режим Конвенции о запрещении биооружия

В ходе своего выступления на инициированном Москвой заседании Совета Безопасности ООН по теме американских биологических лабораторий на Украине он отметил, что РФ выступила с предложением включить форму отчетности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории в меры доверия КБТО. Однако эти инициативы были отвергнуты представителями Вашингтона.