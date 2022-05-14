Небензя обвинил США в блокировании попыток укрепить режим Конвенции о запрещении биооружия

Подписывайтесь на новости RNT24 в
США намеренно блокируют попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). С таким обвинением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.
В ходе своего выступления на инициированном Москвой заседании Совета Безопасности ООН по теме американских биологических лабораторий на Украине он отметил, что РФ выступила с предложением включить форму отчетности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории в меры доверия КБТО. Однако эти инициативы были отвергнуты представителями Вашингтона.
«То есть США умышленно блокируют попытки укрепить режим КБТО, нацеленный на то, чтобы он позволял эффективно выполнять положения конвенции», — заявил Небензя.
Ранее Россия сообщала о нескольких десятках биолабораторий на Украине, созданных и финансируемых Соединенными Штатами.