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    Небензя обвинил США в блокировании попыток укрепить режим Конвенции о запрещении биооружия

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Небензя обвинил США в блокировании попыток укрепить режим Конвенции о запрещении биооружия

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    Globallookpress.com/MFA Russia

    США намеренно блокируют попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). С таким обвинением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе своего выступления на инициированном Москвой заседании Совета Безопасности ООН по теме американских биологических лабораторий на Украине он отметил, что РФ выступила с предложением включить форму отчетности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории в меры доверия КБТО. Однако эти инициативы были отвергнуты представителями Вашингтона.

    «То есть США умышленно блокируют попытки укрепить режим КБТО, нацеленный на то, чтобы он позволял эффективно выполнять положения конвенции», — заявил Небензя.

    Ранее Россия сообщала о нескольких десятках биолабораторий на Украине, созданных и финансируемых Соединенными Штатами.

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