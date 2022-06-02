Небензя назвал военным преступлением накачку Украины западным оружием

США и их союзники в Европе совершают военное преступление, накачивая Украину различными видами вооружений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза по вопросу обеспечения ответственности за преступления во время конфликтов. При этом он подчеркнул, что западные государства намеренно не замечают нарушений Киева в отношении жителей Донбасса, которые власти совершали с 2014 года.
«Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — заявил Небензя.
Страны Запада существенно нарастили поставки вооружений на Украину с начала российской спецоперации 24 февраля. Киевские власти получают от США и их союзников тяжелое вооружение и бронетехнику, а также современные системы.