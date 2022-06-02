Небензя назвал военным преступлением накачку Украины западным оружием

С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза по вопросу обеспечения ответственности за преступления во время конфликтов. При этом он подчеркнул, что западные государства намеренно не замечают нарушений Киева в отношении жителей Донбасса, которые власти совершали с 2014 года.