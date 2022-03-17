Небензя назвал главную причину, почему националисты так «цепляются» за Мариуполь

Images/Keystone Press Agency Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Images/Keystone Press Agency

Украинские радикалы упорно «цепляются» за Мариуполь.
Это происходит потому, что город скрывает следы их преступлений, заявил
постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Украинские националисты не могут простить инакомыслие
жителям города, уверен дипломат. Именно мирное население Мариуполя подержало
независимость ЛДНР, из-за чего радикалы намерены утопить все в крови, превратив
регион в свою штаб-квартиру. Об этом Небензя заявил на заседании Совета
Безопасности ООН.

«Мариуполь был одним из главных центров сопротивления
в ДНР. Его жители почти единогласно поддержали независимость Республики в ходе
референдума, активно выступали против националистического киевского режима.
Этого украинские нацисты им не забыли», — объяснил он.

Националисты осознают, что, когда российские
военнослужащие найдут доказательства, им придется отвечать за свои
преступления. Чтобы этого не произошло, они готовы «утянуть в могилу хоть все
население Мариуполя», заключил дипломат.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором
беженка из Мариуполя рассказала,
что националисты использовали мирных жителей в качестве живого щита и во время
отступления подорвали городской драматический театр.

 
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