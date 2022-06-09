Небензя напомнил об опасности западных поставок вооружения Киеву

Российский постпред ранее выразил надежду на полное освобождение республик Донбасса от украинских боевиков. Небензя рассчитывает, что уже скоро Москва достигнет всех поставленных в рамках спецоперации целей, пишет «Царьград» .

Такие действия со стороны западных государств вынуждают Россию отодвинуть украинские силы за пределы действия тяжелого вооружения, поставляемого Киеву.

Западные поставки вооружения Киеву приводят к эскалации украинского кризиса. Об этом напомнил российский постпред при ООН Василий Небензя.