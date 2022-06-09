Небензя напомнил об опасности западных поставок вооружения Киеву

Западные поставки вооружения Киеву приводят к эскалации украинского кризиса. Об этом напомнил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Такие действия со стороны западных государств вынуждают Россию отодвинуть украинские силы за пределы действия тяжелого вооружения, поставляемого Киеву.
«Это явная эскалация», — заявил Небензя.
Российский постпред ранее выразил надежду на полное освобождение республик Донбасса от украинских боевиков. Небензя рассчитывает, что уже скоро Москва достигнет всех поставленных в рамках спецоперации целей, пишет «Царьград».