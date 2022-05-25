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Небензя: командование ВСУ отдавало украинским войскам приказ стрелять по мирным жителям

Небензя: командование ВСУ отдавало украинским войскам приказ стрелять по мирным жителям
Globallookpress.com/MFA Russia

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получали приказ командования открывать огонь по мирным гражданам и не брать в плен российских военных, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, циничные и преступные действия как украинских властей, так и их армии, были четко продемонстрированы в ходе спецоперации России. Особенно в этом плане выделяются националистические формирования, добавил он. Соответствующие доказательства есть в распоряжении Москвы.

«Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — отметил Небензя.

Он также добавил, что преступления Киева игнорируются в западных странах. Более того, США и их союзники, по сути, выполняют роль соучастников в убийстве гражданского населения.

небензя ООН Россия США Украина
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