Небензя: командование ВСУ отдавало украинским войскам приказ стрелять по мирным жителям

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получали приказ командования открывать огонь по мирным гражданам и не брать в плен российских военных, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, циничные и преступные действия как украинских властей, так и их армии, были четко продемонстрированы в ходе спецоперации России. Особенно в этом плане выделяются националистические формирования, добавил он. Соответствующие доказательства есть в распоряжении Москвы.
«Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — отметил Небензя.
Он также добавил, что преступления Киева игнорируются в западных странах. Более того, США и их союзники, по сути, выполняют роль соучастников в убийстве гражданского населения.