Небензя: Киев счел передачу ВСУ партии HIMARS карт-бланшем для ударов по гражданским объектам
wikipedia.org Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho Общественное достояниеПоставка Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS для нужд Вооруженных сил Украины воспринимается Киевом в качестве карт-бланша для обстрелов мирных жителей и гражданских объектов в Донбассе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, украинские военные интенсифицировали удары по гражданским в ЛДНР после того, как в США одобрили новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов, в который входят дальнобойные американские РСЗО. Небензя отметил, что Москва считает легитимной целью центры принятия решений, которые допускают применение HIMARS.
Поставка Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS для нужд Вооруженных сил Украины воспринимается Киевом в качестве карт-бланша для обстрелов мирных жителей и гражданских объектов в Донбассе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, украинские военные интенсифицировали удары по гражданским в ЛДНР после того, как в США одобрили новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов, в который входят дальнобойные американские РСЗО.
Небензя отметил, что Москва считает легитимной целью центры принятия решений, которые допускают применение HIMARS.