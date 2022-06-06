Небензя: Киев счел передачу ВСУ партии HIMARS карт-бланшем для ударов по гражданским объектам

wikipedia.org Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho Общественное достояниеПоставка Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS для нужд Вооруженных сил Украины воспринимается Киевом в качестве карт-бланша для обстрелов мирных жителей и гражданских объектов в Донбассе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, украинские военные интенсифицировали удары по гражданским в ЛДНР после того, как в США одобрили новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов, в который входят дальнобойные американские РСЗО. Небензя отметил, что Москва считает легитимной целью центры принятия решений, которые допускают применение HIMARS.

wikipedia.org Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho Общественное достояние

Поставка Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS для нужд Вооруженных сил Украины воспринимается Киевом в качестве карт-бланша для обстрелов мирных жителей и гражданских объектов в Донбассе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, украинские военные интенсифицировали удары по гражданским в ЛДНР после того, как в США одобрили новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов, в который входят дальнобойные американские РСЗО.

Небензя отметил, что Москва считает легитимной целью центры принятия решений, которые допускают применение HIMARS.