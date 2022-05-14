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    Неадекватного мужчину с топором задержали в центре Москвы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Неадекватного мужчину с топором задержали в центре Москвы

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    pexels.com/PD

    Московские полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим, размахивая топором в центре города.

    Как пишут СМИ, все произошло в ночь на 13 мая на Страстном бульваре. На опубликованных кадрах можно заметить, как злоумышленник забегает в пустую пиццерию, а затем выходит оттуда с топором в руках. За ним выбегает девушка.

    По словам свидетелей ЧП, на улице неадекват начал бросаться на людей. Его спутница также находилась в неадекватном состоянии и била кулаками припаркованный рядом с кафе автомобиль. На место вызвали полицейских.

    Странную пару задержали. Злоумышленником оказался 32-летний житель Подмосковья. Обстоятельства инцидента выясняются.

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