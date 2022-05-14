Неадекватного мужчину с топором задержали в центре Москвы

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Московские полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим, размахивая топором в центре города.
Как пишут СМИ, все произошло в ночь на 13 мая на Страстном бульваре. На опубликованных кадрах можно заметить, как злоумышленник забегает в пустую пиццерию, а затем выходит оттуда с топором в руках. За ним выбегает девушка.
По словам свидетелей ЧП, на улице неадекват начал бросаться на людей. Его спутница также находилась в неадекватном состоянии и била кулаками припаркованный рядом с кафе автомобиль. На место вызвали полицейских.
Странную пару задержали. Злоумышленником оказался 32-летний житель Подмосковья. Обстоятельства инцидента выясняются.
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