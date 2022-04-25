Не желавший платить за проезд пассажир напал с ножом на кондуктора троллейбуса в Казани

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Правоохранители задержали 24-летнего жителя Казани, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес серьезные ранения кондуктору троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан.
По информации ведомства, злоумышленник, не желая покупать билет, набросился с ножом на работника общественного транспорта и ударил свою жертву в живот. Пострадавшего доставили в больницу.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Также в действиях дебошира усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство.
В Мурманской области школьницы избили камнями 12-летнюю девочку, передает телеканал «360». Медики госпитализировали подростка. У нее диагностировали сотрясение мозга и перелом руки.