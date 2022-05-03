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    «Не ждите 15 июня!». Microsoft призвала отказаться от Internet Explorer самостоятельно

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Не ждите 15 июня!». Microsoft призвала отказаться от Internet Explorer самостоятельно

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    Компания Microsoft опубликовала на своём сайте новое напоминание о скором полном прекращении поддержки легендарного браузера Internet Explorer. 


    Народное творчество

    Microsoft ещё в прошлом году объявила «дату смерти» Internet Explorer —  15 июня 2022 года. В свежей заметке Microsoft призвала корпоративных клиентов самостоятельно отказаться от использования браузера, не дожидаясь официального прекращения поддержки:

    Не ждите 15 июня! Установите собственную дату прекращения использования IE.

    Аргументирует свой призыв Microsoft тем, что поскольку до прекращения поддержки браузера осталось около шести недель, многие организации уже вступили в завершающую стадию подготовки по отказу от него и им осталось лишь дождаться отключения IE после 15 июля. В Microsoft отмечают:

    Теперь вам просто нужно дождаться отключения IE после 15 июня… Верно?
    Это один из подходов, но мы знаем, что ожидание того, что что-то произойдет, может быть стрессовым, особенно в сложных IT-средах. Поэтому вместо того, чтобы ждать, мы рекомендуем вам запланировать свою собственную внутреннюю дату вывода из эксплуатации. Лучший способ подготовиться к отключению IE после 15 июня — заблаговременно вывести IE из эксплуатации в ваших организациях до 15 июня.

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