«Не ждите 15 июня!». Microsoft призвала отказаться от Internet Explorer самостоятельно

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Компания Microsoft опубликовала на своём сайте новое напоминание о скором полном прекращении поддержки легендарного браузера Internet Explorer.



Народное творчество

Microsoft ещё в прошлом году объявила «дату смерти» Internet Explorer — 15 июня 2022 года. В свежей заметке Microsoft призвала корпоративных клиентов самостоятельно отказаться от использования браузера, не дожидаясь официального прекращения поддержки:

Не ждите 15 июня! Установите собственную дату прекращения использования IE.

Аргументирует свой призыв Microsoft тем, что поскольку до прекращения поддержки браузера осталось около шести недель, многие организации уже вступили в завершающую стадию подготовки по отказу от него и им осталось лишь дождаться отключения IE после 15 июля. В Microsoft отмечают: