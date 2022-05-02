Не забыли и не простили: одесситы ждут российских военных, желая наказать виновных в трагедии 2 мая

Она отметила, что люди ничего не забыли, многие хранят архивы по преступлениям украинских националистов. «Одесса ничего не забыла и ничего не простила», — сказала женщина, добавив, что, если бы не комендантский час, в этот день на улицы города вышли бы многие одесситы в знак уважения к жертвам трагедии 2 мая.