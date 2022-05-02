Подписывайтесь на новости RNT24 в
Жители Одессы ждут прихода российских военных, чтобы восстановить справедливость и наказать виновников трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Местные жители до сих пор помнят преступления украинских националистов, и трагедия, произошедшая 2 мая в Доме профсоюзов, не забыта. В тот роковой день 2014 года около 40 мирных граждан, протестующих против госпереворота, были сожжены заживо и забиты насмерть радикалами, поощряемыми киевской верхушкой.
Как рассказала одна из жителей Одессы в беседе с РИА Новости с приходом России ситуация кардинально изменится, и никто не посмеет так расправляться с несогласными.
«Я считаю, что сейчас с приходом России ситуация однозначно изменится. И люди, которые все эти годы пытались добиться справедливости – очень ждут этого. Очень ждут Россию в Одессе», — сказала женщина журналистам.
Она отметила, что люди ничего не забыли, многие хранят архивы по преступлениям украинских националистов. «Одесса ничего не забыла и ничего не простила», — сказала женщина, добавив, что, если бы не комендантский час, в этот день на улицы города вышли бы многие одесситы в знак уважения к жертвам трагедии 2 мая.
«Своим надежным тылом и опорой Зеленский в Киеве Одессу считать не может никак. Люди действительно очень ждут, что именно с приходом Российской Федерации ситуация кардинально изменится. Будет разбирательство. Наконец-то разрешат хотя бы крест поставить на Куликовом поле в память о погибших там. А его Украина до сих пор не разрешает поставить. Адекватная часть Одессы поддерживает спецоперацию России», — подчеркнула жительница города.
Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки с активистами, протестующими против «майданной революции». Палаточный городок протестующих был разрушен, драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрывались активисты.
В итоге многие люди сгорели заживо, кого-то забили палками, кто-то пострадал, пытаясь спастись от огня и выпрыгивая из окон. В тот день пострадали более 250 человек, и 2 мая многими экспертами и политологами считается «точкой невозврата», после которой украинское сообщество оказалось разделено.