«Не выживут зимой»: тотальный отказ от российского газа станет фатальной ошибкой Евросоюза

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Евросоюз может сократить зависимость от газа России и одновременно закачать в хранилища к зиме нужные объемы топлива только, если местная промышленность откажется от голубого топлива на многие недели. Уточняется, что в таком случае Европа должна сократить ежедневное потребление российского газа примерно на одну треть. О том, почему ЕС не сможет в значительной степени сократить объем поставок газа из РФ, в беседе с «Народными Новостями» рассказал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Эксперт отметил, что европейские власти навряд ли решатся на сокращение работы промышленного производства, так как это является наиболее радикальным сценарием. Дело в том, что без российского газа Европа просто не сможет выжить зимой, а тотальный от газ от голубого топлива станет фатальной ошибкой для ЕС.
«На мой взгляд базовым сценарием ЕС будет отказ от своего решения по вводу жестких мер, ограничивающих спрос на газ. Ведь Евросоюз включает себя промышленные страны и “страны домохозяек”», — объяснил Белогорьев.
Он также указал, что целевым европейским параметром, который был озвучен Еврокомиссией еще 8 марта, является сокращение в текущем году поставок российского газа на 38 миллиардов кубометров. В том числе этот план включает в себя довольно жесткие добровольные меры энергосбережения, например, потребителям предлагается в отопительный период на несколько градусов снизить отопление.
Однако, согласно новому озвученному сценарию Евросоюза, сокращение объема газа в Европе должно достичь лишь 20 миллиардов кубометров. В основном это связано температурой в зимний период, которая была в этот раз значительно теплее, чем в прошлые года.
Наряду с этим, собеседник НН обратил внимание на то, что на данный момент в Европе существуют премиальные цены на газ — на спотовом рынке ЕС платит за газ больше, чем Азия.
«Обычно бывает ровно наоборот. В Восточной Азии раньше было премиальное ценообразование — Япония, Корея и Китай доплачивали за надежность поставок. Все поставщики были ориентированы на азиатский газовый рынок», — рассказал Белогорьев.
Однако с конца 2021 года, положение в мире перевернулось, и теперь Европа является премиальным рынком, куда стремятся все поставщики, уточнил эксперт.
«На рынке СПГ нет никакой политики. Там все решает спрос и момент, кто предложит более высокую стоимость. Поэтому очевидно, что в ближайшие годы Европа готова предлагать премиальную цену», — пояснил специалист.
В этой связи он предположил, что ЕС будет активно выбирать сниженный газ, который предназначался для азиатского рынка.
«Поэтому можно ожидать, что во втором квартале количество поставок сжиженного газа в Европу будет очень высоким. Но, чтобы пройти следующий отопительный период, который традиционно длится с 1 октября по 31 марта, ЕС необходимо, с учетом теплой зимы, примерно 45 миллиардов кубометров газа из России, несмотря на возможные поставки голубого топлива из Британии, Ливии и Алжира», — подчеркнул собеседник НН.
Он обратил внимание, что для 45 миллиардов кубометров газа необходимы полноценные поставки на протяжении 4,5 месяца, так как в среднем Россия поставляет в страны ЕС 9-10 миллиардов кубометров газа в месяц.
Однако такие условия могут сработать только при условии теплой зимы в Европе. Если же зимний период будет холодным, то потребуется более большой объем российского газа.
«Россия десятилетиями выступала в роли «поставщика последней надежды» и всегда выручала своих потребителей. То есть, если зима будет холодной, то будет не важно, сможет ли ЕС накопить необходимые объемы газа в хранилищах или нет. В любом случае, европейским политикам необходимо будет договориться с Россией о том, чтобы в крайнем случае страна смогла нарастить поставки в зимний период», — объяснил Белогорьев.
То есть, основной задачей Евросоюза на данный момент является поиск обоюдного согласия по поставкам с Россией до наступления зимнего периода.
«Без России Европа просто не сможет выжить зимой. Ведь иначе в зимний период ЕС придется резко сокращать промышленное потребление, для того чтобы сохранить достаточное количество газа для производства тепла и электроэнергии», — заключил специалист.
Отметим, что в США выразили сомнения, что европейские государства смогут легко избежать серьезных экономических проблем будущей зимой, если Россия прекратит поставки. Газета The Washington Post обратила внимание, что у Европы недостаточно альтернатив для замены российского газа. По словам авторов материала, согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев будут мучительным временем для Европы, поскольку последствия высоких цен распространятся по всему миру, а власти стран будут бороться за то, чтобы отопить дома своих жителей и обеспечить свои заводы энергией.