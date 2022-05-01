«Не выживут зимой»: тотальный отказ от российского газа станет фатальной ошибкой Евросоюза

«Россия десятилетиями выступала в роли «поставщика последней надежды» и всегда выручала своих потребителей. То есть, если зима будет холодной, то будет не важно, сможет ли ЕС накопить необходимые объемы газа в хранилищах или нет. В любом случае, европейским политикам необходимо будет договориться с Россией о том, чтобы в крайнем случае страна смогла нарастить поставки в зимний период», — объяснил Белогорьев.