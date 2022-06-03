«Не возвращайтесь»: глава пермского «КИБЕР ФРОНТ Z» заявил, что россияне сыты по горло творчеством сбежавших артистов

Россияне сыты по горло творчеством сбежавших из страны артистов. Такое мнение в эфире медиацентра «Патриот» выразил общественный деятель, руководитель регионального отделения «КИБЕР ФРОНТ Z» Пермского края Виктор Коровкин.
Ведущий мероприятия поинтересовался у спикера, как он отнесется, если к концу года на традиционном «Новогоднем огоньке» появятся знаменитости, решившие сбежать из России.
По мнению Коровкина, звезды российской эстрады, покинув страну, уже сделали свой выбор, поэтому рядовой россиянин не будет их ждать.
«Я могу открыто сказать: «Не возвращайтесь, вы сделали свой выбор, уезжайте!». Мне кажется, что каждый из нас по горло сыт вашим творчеством, поэтому, касаемо Собчак, Урганта, ну и прочей всей этой тусовка, мне кажется, вам там неплохо. Оставайтесь там, где вы есть!» – заявил Коровкин, обращаясь к сбежавшим из России артистам и прочим знаменитостям.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев, Максим Галкин и Алла Пугачева. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.