«Не возвращайтесь»: глава пермского «КИБЕР ФРОНТ Z» заявил, что россияне сыты по горло творчеством сбежавших артистов

«Я могу открыто сказать: «Не возвращайтесь, вы сделали свой выбор, уезжайте!». Мне кажется, что каждый из нас по горло сыт вашим творчеством, поэтому, касаемо Собчак, Урганта, ну и прочей всей этой тусовка, мне кажется, вам там неплохо. Оставайтесь там, где вы есть!» – заявил Коровкин, обращаясь к сбежавшим из России артистам и прочим знаменитостям.