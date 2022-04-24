“Не упрекайте меня в предательстве”: Максим Галкин рассказал, как его “запретили” в России

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Максим Галкин

Максим Галкин, который после начала военной спецоперации на Украине улетел в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, записал видеообращение к поклонникам. В нем он рассказал, почему покинул родину, и попросил не называть его предателем.

По словам юмориста, после того, как он одним из первых среди звезд высказался против спецоперации, его попросту лишили возможности продолжать деятельность на территории России.

Выставил пост. В течение двух последующих дней произошло следующее: российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах, у меня сорвались все рекламные контракты. <…> Второе — я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местная администрация стали запрещать мои концерты, делать это негласно, не давая официальных бумаг и разъяснений. Стали запугивать местных организаторов. Если я не выступаю сейчас в России, это не потому что я не хочу и не потому что зритель проголосовал против, сдав билет, а потому что эти концерты стали запрещенными. Соответственно — концертов тоже нет, рекламных съемок нет, ну я уехал в Израиль отдохнуть, заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве. Напоследок артист посоветовал поклонникам не ставить знака равенства между властью и родиной.

Максим Галкин Алла Пугачева с детьми

Галкина поддержала Ксения Собчак, которую после начала спецоперации тоже не раз видели в Израиле — как сообщает Haaretz, она получила гражданство этой страны.

Все так, Макс! Уважаю. Держись,

— прокомментировала журналистка отповедь комика.

Ксения Собчак

Примечательно, что в апреле Галкин и Собчак без какого-либо повода обменялись в соцсетях “компроматом” друг на друга. Сначала Ксения в своем телеграм-канале рассказала, что отец Максима, Александр Александрович Галкин, на протяжении полутора лет был депутатом Госдумы. После этого Галкин намекнул, что в 1995 году мать Собчак, Людмила Нарусова, находившаяся в самом конце партийного списка, не самым честным путем заняла депутатское кресло, внезапно обойдя других претендентов — включая как раз таки Галкина-старшего.