Не только Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro получат MIUI 14 в числе первых. Компания уже тестирует прошивку для семи других моделей

Мы уже писали о том, что Xiaomi приступила к тестированию прошивки MIUI 14 для своих перспективных флагманов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Эти модели должны получить MIUI 14 из коробки. Однако, как оказалось, компания уже тестирует MIUI 14 и для ряда других своих телефонов.

Речь идёт о Redmi K50 Extreme Edition, K50 Pro, K50, а также для Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra и 12T Pro. Для всех этих моделей уже вышла внутренняя бета-версия MIUI 14. Пока непонятно, получат ли они новую версию прошивки в день анонса MIUI 14 или это случится чуть позже, но можно не сомневаться, что именно эти модели Xiaomi получит MIUI 14 в числе первых.

Напомним, MIUI 14 базируется на Android 13. Пока нет достоверных сведений о новшествах ПО, но, судя по всему, компания в очередной раз поработает над дизайном интерфейса и безопасностью, а также представит новые функции. Премьера MIUI 14 ожидается в ноябре вместе с премьерой Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.